По данным ведомства, всего за последние семь дней на линии боевого соприкосновения в плен сдались 63 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что за неделю в зоне ответственности группировки «Север» украинская сторона потеряла до 1175 солдат.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» за семь дней освободили в Харьковской области 12 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

