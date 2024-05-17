Минобороны: за неделю в плен сдались 63 украинских военных
За неделю в зоне ответственности группировки российских войск «Север» в плен сдались 48 украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего за последние семь дней на линии боевого соприкосновения в плен сдались 63 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что за неделю в зоне ответственности группировки «Север» украинская сторона потеряла до 1175 солдат.
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Север» за семь дней освободили в Харьковской области 12 населенных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru