Минобороны: ВСУ потеряли 234 человека при попытке прорыва границы РФ

Министерство обороны России рассказало о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке прорыва границы в Белгородской и Курской областях. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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По информации Минобороны, ВСУ потеряли 234 человека, семь танков, три бронемашины Bradley. Нарушений госграницы не допущено.

В ведомстве отметили, что российские войска наносили по подразделениям противка удары авиацией, артиллерией и беспилотниками «Ланцет».

ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области около 3:00 мск и спустя пять часов - в районе населенного пункта Теткино Курской области. Противник понес потери и был отброшен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьВСУМинобороны РФ

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