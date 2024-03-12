Минобороны: ВСУ потеряли 234 человека при попытке прорыва границы РФ

По информации Минобороны, ВСУ потеряли 234 человека, семь танков, три бронемашины Bradley. Нарушений госграницы не допущено.

В ведомстве отметили, что российские войска наносили по подразделениям противка удары авиацией, артиллерией и беспилотниками «Ланцет».

ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области около 3:00 мск и спустя пять часов - в районе населенного пункта Теткино Курской области. Противник понес потери и был отброшен, передает «Радиоточка НСН».

