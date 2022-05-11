Минобороны: ВС России нанесли удары по 93 украинским военным объектам

По словам представителя военного ведомства, удары были нанесены в том числе по двум пунктам управления и трем складам боеприпасов, пишет «Свободная пресса».

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов», — добавил Конашенков.

Кроме того, средства ПВО за ночь уничтожили 9 беспилотников противника в Харьковской и Николаевской областях, в районе острова Змеиный, а также на территории Луганской народной республики.

