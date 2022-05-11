Минобороны: ВС России нанесли удары по 93 украинским военным объектам
Российская авиация в течение ночи поразила 93 украинских объекта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, удары были нанесены в том числе по двум пунктам управления и трем складам боеприпасов, пишет «Свободная пресса».
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов», — добавил Конашенков.
Кроме того, средства ПВО за ночь уничтожили 9 беспилотников противника в Харьковской и Николаевской областях, в районе острова Змеиный, а также на территории Луганской народной республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- СМИ: Мордашов продал долю в Национальной медиа группе
- Минобороны: ВС России нанесли удары по 93 украинским военным объектам
- В России хотят ограничить скорость всех электросамокатов
- Володин: США хотят устроить на Украине голодомор
- Ассоциация трейдеров рекомендовала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля
- Избранный президент Южной Осетии заявил о готовности к референдуму по присоединению к России
- «Известия»: McDonald's может начать работать в РФ под другим брендом
- Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Мурашко: В РФ на лечении от COVID-19 находятся более 100 тысяч человек
- Исследование: доверие россиян к телевидению снизилось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru