Минобороны опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-35С
Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
В ходе специальной военной операции на Украине самолеты нанесли удары высокоточным оружием по украинской боевой технике и объектам военной инфраструктуры противника.
Истребители отличаются высокой маневренностью и широким спектром бортового вооружения, пишет РИА ФАН. Экипажи Су-35С применяют в том числе управляемые ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для уничтожения опорных пунктов противника и укрепленных целей, отмечает RT.
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