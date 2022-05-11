Минобороны опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-35С

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Российская армия сбила украинский Су-25 под Харьковом

В ходе специальной военной операции на Украине самолеты нанесли удары высокоточным оружием по украинской боевой технике и объектам военной инфраструктуры противника.

Истребители отличаются высокой маневренностью и широким спектром бортового вооружения, пишет РИА ФАН. Экипажи Су-35С применяют в том числе управляемые ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для уничтожения опорных пунктов противника и укрепленных целей, отмечает RT.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ИстребителиМинобороны РФ
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