Минобороны: ВС России начали минировать пути к курскому приграничью
Для недопущения подхода резервов Вооруженных сил Украины к формированиям в Курской области российские минёры приступили к минированию путей в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
При этом, как отмечается, российские военные используют систему дистанционного минирования «Земледелие».
В военном ведомстве уточнили, что минирование уже произведено в районах Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru