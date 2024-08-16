Минобороны: ВС России начали минировать пути к курскому приграничью

При этом, как отмечается, российские военные используют систему дистанционного минирования «Земледелие».

В военном ведомстве уточнили, что минирование уже произведено в районах Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

