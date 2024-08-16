Минобороны: ВС России начали минировать пути к курскому приграничью

Для недопущения подхода резервов Вооруженных сил Украины к формированиям в Курской области российские минёры приступили к минированию путей в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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При этом, как отмечается, российские военные используют систему дистанционного минирования «Земледелие».

В военном ведомстве уточнили, что минирование уже произведено в районах Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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