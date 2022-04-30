Минобороны: ВС РФ уничтожили два командных пункта управления на Украине

Также высокоточными ракетами воздушного базирования поражены еще пять военных объеков ВСУ: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

Самолеты ВКС России в течение ночи уничтожили девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники.

Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника, в том числе, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Российскими средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2» над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога.

Кроме того, ночью ВС РФ сбили два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка Донецкой Народной Республики и Снежковка Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.



