Минобороны впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине
Министерство обороны РФ впервые показало работу новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» в рамках военной спецоперации на Украине.
В военном ведомстве отметили, что комплекс «"роняет" разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, "глушит" очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника». «Палантин» работает точечно на дальность более 20 км и способен подавить источники связи и интернета, не нарушая гражданскую инфраструктуру.
«Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БЛА теряет связь с оператором на земле», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
«Палантин» обеспечивает вскрытие и подавление линий радиосвязи, в том числе цифровых, в автоматизированном режиме.
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