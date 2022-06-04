Минобороны впервые показало работу комплекса РЭБ «Палантин» на Украине

В военном ведомстве отметили, что комплекс «"роняет" разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, "глушит" очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника». «Палантин» работает точечно на дальность более 20 км и способен подавить источники связи и интернета, не нарушая гражданскую инфраструктуру.

«Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БЛА теряет связь с оператором на земле», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

«Палантин» обеспечивает вскрытие и подавление линий радиосвязи, в том числе цифровых, в автоматизированном режиме.

