Минобороны впервые показало применение артиллерийских орудий «Хоста» в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских орудий «Хоста» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции.

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Как отметили в военном ведомстве, российские военные круглосуточно получают координаты целей и наносят огневое поражение по укрепленным районам украинских войск, пишет RT.

«Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа», — указали в Минобороны.

По словам командира взвода управления, «Хоста» — это более усовершенствованная модификация самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Орудие подходит под все снаряды калибра 120 миллиметров и поражает как подвижные, так и неподвижные цели.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияМинобороны РФ
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