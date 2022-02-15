Минобороны: Войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений
Российские войска вернутся в пункты постоянной дислокации по мере окончания мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.
Как отметили в оборонном ведомстве, некоторые подразделения Южного и Западного военных округов уже выполнили поставленные задачи, приступили к погрузке на поезда и машины и во вторник начнут движение в свои гарнизоны.
Отмечается, что отдельные подразделения вернутся в места дислокации своим ходом.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что учения российских военных проводит Западный военный округ, маневры идут «практически на всех флотах», и в них участвуют войска почти всех военных округов страны. По словам главы Минобороны, часть учений подходит к концу, другие будут завершены в ближайшее время.
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