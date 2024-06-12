Минобороны: Военные отрабатывают получение боеприпасов для ОТРК «Искандер-М»

Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил отрабатывает задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Также военные выполняют снаряжение ракет-носителей учебными боеприпасами и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

«Личный состав задействованных... экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в... районы патрулирования», — указали в военном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило о старте второго этапа учения нестратегических ядерных сил, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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