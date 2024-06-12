Минобороны: Военные отрабатывают получение боеприпасов для ОТРК «Искандер-М»

Также военные выполняют снаряжение ракет-носителей учебными боеприпасами и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам.

«Личный состав задействованных... экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в... районы патрулирования», — указали в военном ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило о старте второго этапа учения нестратегических ядерных сил, напоминает РЕН ТВ.

