Минобороны: Военные отрабатывают получение боеприпасов для ОТРК «Искандер-М»
Личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил отрабатывает задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны.
Также военные выполняют снаряжение ракет-носителей учебными боеприпасами и скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к ракетным пускам.
«Личный состав задействованных... экипажей кораблей Военно-Морского Флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в... районы патрулирования», — указали в военном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило о старте второго этапа учения нестратегических ядерных сил, напоминает РЕН ТВ.
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