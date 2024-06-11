Минобороны объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Второй этап учения российских нестратегических ядерных сил стартовал, передает Минобороны.

Первый этап учений с нестратегическим ядерным оружием стартовал в ЮВО

«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения», — указали в ведомстве.

Военные планируют отработать вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Минобороны подчеркнуло, что маневры направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Первый этап учений с отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в мае. Как отмечали в Минобороны, военные отработают установку боевых частей, учебно-боевые задачи получения спецбоеприпасов для комплексов «Искандер» снаряжение ракет-носителей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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