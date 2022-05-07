Минобороны: Военная техника из США и Европы уничтожена в Харьковской области
Около железнодорожной станции Богодухов Харьковской области российские военные уничтожили крупное скопление военной техники и вооружения, поступивших из США и европейских стран. Об этом на утреннем брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также армейской авиацией поражены 18 военных объектов Украины, в том числе два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области. В украинском регионе над городом Изюм перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
По данным Минобороны РФ, высокоточными ракетами воздушного базирования поражено пять районов сосредоточения живой силы и техники и склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР. В результате уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.
Российская артиллерия поразила 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожив 13 украинских беспилотников.
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