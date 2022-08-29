Минобороны: в учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч военных
Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.
В маневрах примут участие более 50 тысяч человек. Ожидается участие оперативных групп управления, воинских контингентов и наблюдателей стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Основные тактические действия отработают на полигоне Сергеевский в Приморском крае. В Японском море совместные действия отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне.
Власти США считают рутинными предстоящие учения «Восток-2022», которые пройдут в России с участием Китая. Вашингтон признает суверенное право государств на их проведение.
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