Минобороны: в учениях «Восток-2022» примут участие более 50 тысяч военных

В маневрах примут участие более 50 тысяч человек. Ожидается участие оперативных групп управления, воинских контингентов и наблюдателей стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

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В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне.

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