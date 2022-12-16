Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в разных районах украинской столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и ряде регионов Украины

В пятницу во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в разных частях страны. При этом в Киеве заявляли о работе ПВО.

По словам Кличко, хлопки были слышны в Деснянском, Днепровском, Голосеевском районах Киева. Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях. Позже градоначальник написал о приостановке движения метро на всех участках.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — добавил Кличко.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:ВзрывУкраинаКиевВиталий Кличко
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