Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева

В пятницу во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о взрывах в разных частях страны. При этом в Киеве заявляли о работе ПВО.

По словам Кличко, хлопки были слышны в Деснянском, Днепровском, Голосеевском районах Киева. Мэр призвал горожан оставаться в укрытиях. Позже градоначальник написал о приостановке движения метро на всех участках.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», — добавил Кличко.

