Минобороны: Российские части блокировали украинский Угледар

В Минобороны РФ заявили в четверг, что, преследуя части 54-ой механизированной бригады украинских войск, российские военные блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение.

Как отмечается, в течение дня в этом же районе ликвидирована усиленная мотопехотная рота и уничтожен танковый взвод ВСУ.

В течение суток российскими средствами ПВО сбиты в небе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три дрона, два из которых – «Байрактар ТБ-2», неподалёку от населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.