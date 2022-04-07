Минобороны: Российские части блокировали украинский Угледар
В Минобороны РФ заявили в четверг, что, преследуя части 54-ой механизированной бригады украинских войск, российские военные блокировали населенный пункт Угледар и сейчас ведут бой за его освобождение.
Как отмечается, в течение дня в этом же районе ликвидирована усиленная мотопехотная рота и уничтожен танковый взвод ВСУ.
В течение суток российскими средствами ПВО сбиты в небе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три дрона, два из которых – «Байрактар ТБ-2», неподалёку от населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесён удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский в Житомирской области.
Ранее сообщалось, что авиация ВКС РФ поразила 29 объектов ВСУ, отряды ДНР зачистили Сладкое.
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