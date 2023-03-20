Минобороны: у границ России обнаружены стратегические бомбардировщики США

Над Балтийским морем обнаружены два бомбардировщика американских ВВС, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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В военном ведомстве сообщили, что стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США летели в направлении границы России.

Для недопущения нарушения госграницы в небо поднялся истребитель Су-35. Он выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предупредила США о риске прямого военного конфликта с Россией. Она призвала Вашингтон задуматься над последствиями «своих все более агрессивных действий», пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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