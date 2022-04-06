Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских баз хранения ГСМ

Удары по базам в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск были нанесены высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования. Отмечается, что уничтоженные базы ГСМ снабжали топливом военную технику группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева, а также в Донбассе, пишет РИА ФАН.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ и ракетные войска поразили 24 военных объекта Украины, в том числе пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники. При этом российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили украинские беспилотники в районе Бердянска, Чернобаевки, Горняка и Уванского.

Накануне ВС РФ уничтожили командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива, а также завод по ремонту бронетанковой техники под Харьковом, напоминает Ura.ru.

