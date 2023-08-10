Минобороны сообщило об уничтожении 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Успеновки на запорожском направлении, на этом участке противник потерял до 125 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве, подразделения РФ, авиация и артиллерия отразили атаку украинской 46-й аэромобильной бригады.
«Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — указали в министерстве.
Кроме того, российские бойцы ликвидировали три гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru