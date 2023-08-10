Минобороны сообщило об уничтожении 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Успеновки на запорожском направлении, на этом участке противник потерял до 125 солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Как отметили в военном ведомстве, подразделения РФ, авиация и артиллерия отразили атаку украинской 46-й аэромобильной бригады.

«Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — указали в министерстве.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали три гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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