Минобороны сообщило об уничтожении 125 солдат ВСУ на Запорожском направлении

Как отметили в военном ведомстве, подразделения РФ, авиация и артиллерия отразили атаку украинской 46-й аэромобильной бригады.

«Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля», — указали в министерстве.

Кроме того, российские бойцы ликвидировали три гаубицы «Мста-Б», орудия Д-20 и Д-30.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ на запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

