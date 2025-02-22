Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ на Курском направлении

Российские военные за сутки отразили три контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

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Уточняется, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий также нанесли поражение формированиям 20 украинских бригад и трех полков в приграничных районах региона.

При этом за сутки противник потерял в Курской области за более 190 военнослужащих, три танка и шесть бронемашин,

Ранее сообщалось, что над Курской областью сбили беспилотник ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьРоссия

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