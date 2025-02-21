Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» в период с 15 по 21 февраля активными действиями освободили населенные пункты Березовка, Надеждинка, Свердликово, Фиголевка, Ямполовка, Новоочеретоватое и Новоселка в ДНР.

Также за прошедшую неделю было нанесено 11 групповых ударов по военным объектам на Украине. Помимо прочего, средства ПВО РФ уничтожили два самолета МиГ-29, две авиационные бомбы JDAM и 36 снарядов РСЗО HIMARS.

По данным Минобороны, за это время в плен сдались 58 украинских военных.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

