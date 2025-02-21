Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» в период с 15 по 21 февраля активными действиями освободили населенные пункты Березовка, Надеждинка, Свердликово, Фиголевка, Ямполовка, Новоочеретоватое и Новоселка в ДНР.
Также за прошедшую неделю было нанесено 11 групповых ударов по военным объектам на Украине. Помимо прочего, средства ПВО РФ уничтожили два самолета МиГ-29, две авиационные бомбы JDAM и 36 снарядов РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, за это время в плен сдались 58 украинских военных.
Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru