Кадыров: Мариуполь освобожден на 98%

Российские военные на 98% контролируют Мариуполь. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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По данным главы республики, в городе остались лишь отдельно укрепленные укрытия противника, в том числе завод «Азовсталь», где укрываются украинские силовики.

Кадыров добавил, что завершающую фазу операции в Мариуполе обсудили на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов.

«Дорогой брат депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. В режиме видеосвязи я пообщался с нашими братьями, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», — отметил глава Чечни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМариупольРамзан Кадыров
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