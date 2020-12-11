Минобороны сообщило о вакцинировании 10 тысяч военнослужащих

Более 10 тыс. Российских военнослужащих сделали вакцину против коронавируса. Об этом проинформировал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Вакцинация от COVID-19 начнётся во всех регионах до конца недели

По его словам, до конца года вакцинацию пройдут порядка 100 тыс. военных, передает RT.

Представитель ведомства добавил, что в военных округах и на Северном флоте сформированы 300 бригад военных медиков, прошедших подготовку для проведения вакцинации.

Ранее сообщалось, что все российские регионы запустят вакцинацию до конца недели. Этот процесс будет организован таким образом, чтобы он не останавливался и в новогодние праздники.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинацияМинобороны РФ
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