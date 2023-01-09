Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении
Штурмовые подразделения Тихоокеанского флота РФ продвигаются на угледарском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что зенитчики морской пехоты ТОФ успешно борются с летающими на малых высотах беспилотниками противника и ежедневно уничтожают до 20 воздушных целей.
«Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, министерство рассказало, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» морской пехоты ТОФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Так, «Панцирь-С» может одновременно обнаружить и вести несколько воздушных целей разного типа на разных высотах, в свою очередь, ПЗРК защищают позиции российской армии от средств воздушного нападения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Около 50 человек пострадали во время протестов в Бразилии
- СМИ: Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы в начале февраля
- «Опасная злодейка»: Принц Гарри охарактеризовал супругу Карла III
- Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении
- Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
- В Греции назвали ЕС рассадником коррупции и скандалов
- Власти Бразилии заявили о завершении протестов в столице
- СМИ: Киев рассчитывает на ввод польских войск на территорию Украины
- Лукашенко призвал увеличить финансирование программ Союзного государства
- Минсельхоз объявил о рекордном урожае плодов и ягод в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru