Минобороны сообщило о продвижении штурмовых подразделений ТОФ на угледарском направлении

В военном ведомстве сообщили, что зенитчики морской пехоты ТОФ успешно борются с летающими на малых высотах беспилотниками противника и ежедневно уничтожают до 20 воздушных целей.

«Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, министерство рассказало, что расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» морской пехоты ТОФ продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Так, «Панцирь-С» может одновременно обнаружить и вести несколько воздушных целей разного типа на разных высотах, в свою очередь, ПЗРК защищают позиции российской армии от средств воздушного нападения.

