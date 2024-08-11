Минобороны сообщило о предотвращении новых попыток прорыва со стороны ВСУ
В течение суток подразделения группировки «Север» предотвратили попытки мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться вглубь России, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, попытки пресечены в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общей Колодезь. Противник остановлен силами подошедших резервов, ударами авиации и беспилотников.
Также пресечена попытка ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что в слободе Белая Беловского района Курской области не ведутся боевые действия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru