Минобороны сообщило о предотвращении новых попыток прорыва со стороны ВСУ

В течение суток подразделения группировки «Север» предотвратили попытки мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться вглубь России, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

В Курске при падении обломков ракеты пострадали 15 человек

По данным ведомства, попытки пресечены в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общей Колодезь. Противник остановлен силами подошедших резервов, ударами авиации и беспилотников.

Также пресечена попытка ВСУ прорваться в Беловский район Курской области, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что в слободе Белая Беловского района Курской области не ведутся боевые действия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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