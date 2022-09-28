Минобороны сократило число мобилизуемых из Белгородской области

Министерство обороны РФ сократило число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в вооруженные силы на данном этапе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что на сегодня осталось порядка 120 человек, которые будут призываться в рамках частичной мобилизации.

«Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы. В случае поступления новых задач от Министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области», - пояснил Гладков. При этом он признал, что в ходе начала частичной мобилизации военные комиссариаты области допускали ошибки. Губернатор поставил задачу полностью избавиться от недочётов.

В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат

Он также ответил на актуальные вопросы по мобилизации в регионе. Так, по словам Гладкова, глава областного Минздрава Андрей Иконников посетил одну из воинских частей, где находятся жители Белгородчины, которые задавали вопросы по своему здоровью.

«По каждой жалобе все должно быть отработано в рамках военной медицинской комиссии. И наша помощь, если она нужна со стороны Министерства здравоохранения области, конечно, будет оказана, как я и обещал», - заверил губернатор.

Он также пояснил ситуацию с комплектацией призванных по мобилизации новобранцев. Гладков отметил, что они укомплектованы полностью: одежда, обувь. Однако, по примеру других регионов, власти Белгородской области решили уделить повышенное внимание к комплектации военнослужащих и доукомплектуют их сами. Однако губернатор признал, что это невозможно сделать в течение короткого времени, потому что это достаточно большой объём заказов, работы и финансирования.

Ране губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка, находящегося в 12 км от границы с Украиной.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ПризывникиГубернаторБелгород
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