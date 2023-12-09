Минобороны: С начала СВО звание Героя России получили 55 десантников
9 декабря 202304:36
Звание Героя России с начала специальной военной операции получили более 50 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Минобороны.
«55 военнослужащих ВДВ удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества», — указали в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, десантники с честью выполняют все поставленные задачи в ходе спецоперации.
Ранее министерство заявило об увеличении численности Вооруженных сил РФ на 170 тысяч военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: С начала СВО звание Героя России получили 55 десантников
- Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота
- Режиссер Учитель заявил, что был против съемок дочери в сериале «Слово пацана»
- В Мексике 11 человек погибли при нападении вооруженной группировки
- Blitz: Болгарские депутаты устроили драку из-за передачи ВСУ списанных БТР
- Умер американский актер Райан О'Нил
- МЧС до конца года передаст Кубе 21 машину для борьбы с пожарами
- США наложили вето на резолюцию ОАЭ по Газе в Совбезе ООН
- В ХАМАС заявили о разрушении Великой мечети Газы из-за атак Израиля
- СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом преступника Витю Пана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru