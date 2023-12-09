Минобороны: С начала СВО звание Героя России получили 55 десантников

Звание Героя России с начала специальной военной операции получили более 50 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Минобороны.

Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова

«55 военнослужащих ВДВ удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества», — указали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, десантники с честью выполняют все поставленные задачи в ходе спецоперации.

Ранее министерство заявило об увеличении численности Вооруженных сил РФ на 170 тысяч военнослужащих, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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