Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Путин наградил погибшего военкора Журавлева орденом мужества посмертно

Уточняется, что военный был удостоен звания за бой с украинскими силами около населенного пункта Новомайорское в ДНР.

Также в Минобороны рассказали, что Егоров состоял в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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