Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова

Уточняется, что военный был удостоен звания за бой с украинскими силами около населенного пункта Новомайорское в ДНР.

Также в Минобороны рассказали, что Егоров состоял в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), напоминает «Радиоточка НСН».

