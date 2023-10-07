Сергей Шойгу посмертно представил к званию Героя России Дмитрия Егорова
Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России посмертно рядового Дмитрия Егорова, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что военный был удостоен звания за бой с украинскими силами около населенного пункта Новомайорское в ДНР.
Также в Минобороны рассказали, что Егоров состоял в 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru