Минобороны: с «Азовстали» вывезут раненых украинских солдат

Договоренность о вывозе раненых была достигнута с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих. Об этом НСН сообщили в пресс-службе Миобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в районе предприятия введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

«Раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики для оказания им всей необходимой помощи», - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара предложила провести эвакуацию раненых украинских солдат, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, по Чёрному морю в Стамбул, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДНРМинобороны РФМариуполь
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