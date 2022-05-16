Минобороны: с «Азовстали» вывезут раненых украинских солдат

В России разрешили выпуск автомобилей «Евро-0», без ABS и подушек безопасности Путин заявил, что на осенью этого года запланирована целая серия совместных учений ОДКБ ЛДПР выберет нового председателя 27 мая Автоэксперт предположил, что «Москвич» будет похож на китайское авто