Минобороны: Российские корабли отработали удар ракетами «Калибр»

Отмечается, что учения проводились в акватории Ладожского озера. Поражаемые мишени имитировали объекты береговой военной инфраструктуры и отряд боевых кораблей.

В ходе учений была искусственно создана сложная помеховая обстановка. Также в их рамках была отработана постановка различных радиоэлектронных помех.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что учения «Океан-2024» являются новой формулой мира России.

