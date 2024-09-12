Минобороны: Российские корабли отработали удар ракетами «Калибр»

В процессе стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Град» отработали по судам условного противника удар крылатыми ракетами «Калибр», сообщило Минобороны России.

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Отмечается, что учения проводились в акватории Ладожского озера. Поражаемые мишени имитировали объекты береговой военной инфраструктуры и отряд боевых кораблей.

В ходе учений была искусственно создана сложная помеховая обстановка. Также в их рамках была отработана постановка различных радиоэлектронных помех.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что учения «Океан-2024» являются новой формулой мира России.

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ФОТО: РИА Новости
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