В Госдуме назвали учения «Океан-2024» новой формулу мира России
Командно-штабные учения «Океан-2024» являются новой формулой мира России, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
«Учения «Океан-2024» являются ответом на выпады и учения флотов НАТО и новой формулой мира России. Такого масштабного формата не было уже 30 лет», -пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Шхагошева, в США должны понять, что Россия будет занимать такое место в глобальной системе безопасности, чтобы обеспечивать защиту не только своих национальных интересов, но и границ дружественных государств.
Ранее сообщалось, что головной фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» совершил пуск ракеты «Калибр» в рамках «Океана-2024». Также береговые комплексы «Бастион» и «Бал» Тихоокеанского флота отработали удары ракетами «Оникс» и «Уран», передает «Радиоточка НСН».
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