Минобороны: Российская армия уничтожила ДРГ ВСУ на острове Переяславский
Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на острове Переяславский. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в районах населённых пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области группировкой также были поражены живая сила и техника 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ и 108 бригады теробороны.
«Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152 мм САУ «Акация», а также 152 мм гаубица Д-20», - уточняется в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили село Старица в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Водителям электрокаров запретят стоять на зарядке больше необходимого
- Горячую воду начали отключать в Москве
- ЦБ запустил акцию по обмену монет на бумажные деньги
- Минобороны: Российская армия уничтожила ДРГ ВСУ на острове Переяславский
- Опознаны все погибшие в крушении вертолета президента Ирана Раиси
- Медведев заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине
- В Совфеде предложили исключить маркетплейсы из получателей льготы по НДС
- Шесть человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области
- Россия впервые запустила спутники связи с 5G
- Губернатор Севастополя: ЕГЭ и ОГЭ в регионе будут добровольными в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru