Минобороны: Российская армия уничтожила ДРГ ВСУ на острове Переяславский

В ведомстве отметили, что в районах населённых пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области группировкой также были поражены живая сила и техника 65 механизированной, 141 пехотной, 128 горно-штурмовой бригад ВСУ и 108 бригады теробороны.

«Потери противника составили до 30 военнослужащих, танк, девять автомобилей, 152 мм САУ «Акация», а также 152 мм гаубица Д-20», - уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили село Старица в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».