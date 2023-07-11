Минобороны России: ВС РФ получат в 2023 году два новых и два обновленных ракетоносца Ту-160
Российские Вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 в 2023 году, доложили министру обороны России Сергей Шойгу во время посещения им Казанского авиазавода.
Глава российского оборонного ведомства прибыл с инспекцией на Казанский авиационный завод им. Горбунова, который производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизирует дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщили в Минобороны.
Накануне Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонно-промышленном предприятии в Омской области, производящем танки и тяжелые огнеметные системы. В частности, главе ведомства представили автоматическую линию сборки гусеничных лент.
Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин сообщил министру, что на базе уже подготовили и отправили в зону СВО более 4 тысяч артиллерийских установок и планируют дополнительно передать военным более 700 единиц артиллерийского вооружения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru