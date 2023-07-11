Минобороны России: ВС РФ получат в 2023 году два новых и два обновленных ракетоносца Ту-160

Глава российского оборонного ведомства прибыл с инспекцией на Казанский авиационный завод им. Горбунова, который производит и ремонтирует стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизирует дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщили в Минобороны.

Накануне Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонно-промышленном предприятии в Омской области, производящем танки и тяжелые огнеметные системы. В частности, главе ведомства представили автоматическую линию сборки гусеничных лент.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин сообщил министру, что на базе уже подготовили и отправили в зону СВО более 4 тысяч артиллерийских установок и планируют дополнительно передать военным более 700 единиц артиллерийского вооружения, передает «Радиоточка НСН».

