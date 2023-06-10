Минобороны России: ВС РФ перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS

Российские силы перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять снарядов РСЗО HIMARS за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России: контрнаступление ВСУ в Запорожской области было ожидаемо

«Южная» группировка войск в Артемовске успешно отразила пять атак украинских военных. Уточняется, что атаки осуществлялись в направлении населенных Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка. Вклинения противника в российскую оборону не допущено, добавили в Минобороны.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении порядка 230 военнослужащих ВСУ, двух боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также двух гаубиц Д-30.

Ранее сообщалось, что ВКС России уничтожили МиГ-29 ВСУ в Запорожской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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