Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российские силы нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: В ответ на удар по Белгороду поражены центры принятия решений в Харькове

В оборонном ведомстве также отчитались о поражении мест хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западом.

Президент Украина Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что в районе Киева было сбито около 60 ракет. Жесткие удары были и по Харькову, отметил Зеленский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры