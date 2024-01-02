Минобороны России: ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины
Российские силы нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались о поражении мест хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западом.
Президент Украина Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что в районе Киева было сбито около 60 ракет. Жесткие удары были и по Харькову, отметил Зеленский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru