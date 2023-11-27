Первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года
Минобороны России до конца года получит первые безэкипажные катера, их испытают в зоне специальной военной операции. Об этом заявил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.
«С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года», — указал Даниленко в беседе с РИА Новости.
Первая опытная партия будет испытана в зоне СВО, пишет Ura.ru.
Как отметил управляющий директор KMZ, морские дроны могут разгоняться до 80 километров в час, нести до 600 килограммов взрывчатки, преодолевать свыше 200 километров. Катера также смогут использоваться как платформа для воздушного беспилотника или антидрона. По словам Даниленко, морские дроны «мелкосидящие, плоские, с минимальной высотой над поверхностью воды», отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru