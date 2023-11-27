Первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца года

Минобороны России до конца года получит первые безэкипажные катера, их испытают в зоне специальной военной операции. Об этом заявил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

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«С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года», — указал Даниленко в беседе с РИА Новости.

Первая опытная партия будет испытана в зоне СВО, пишет Ura.ru.

Как отметил управляющий директор KMZ, морские дроны могут разгоняться до 80 километров в час, нести до 600 килограммов взрывчатки, преодолевать свыше 200 километров. Катера также смогут использоваться как платформа для воздушного беспилотника или антидрона. По словам Даниленко, морские дроны «мелкосидящие, плоские, с минимальной высотой над поверхностью воды», отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны

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