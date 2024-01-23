Концерн «Калашников» поставил в российскую армию противокумулятивные экраны
Входящий в концерн «Калашников» Липецкий механический завод (ЛМЗ) выполнил в 2023 году обязательства по гособоронзаказу на поставку решетчатых противокумулятивных экранов для техники на вооружение российской армии. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале концерна.
Уточняется, что решетчатые экраны являются элементами пассивной защиты боевой техники. Они призваны уменьшить разрушительный эффект кумулятивной струи боеприпаса, когда он попадает между полосками решетки.
Исполнительный директор ЛМЗ Вениамин Сизов заверил, что завод нарастит поставки экранов.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» в 2023 году на 45% нарастил производство в дивизионе спецтехники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru