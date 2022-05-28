Минобороны России показало видео сражения российских десантников с бойцами ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видеоматериал с боями подразделений Воздушно-десантных войск России с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

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Российские военные сняли боевое столкновение с подразделениями ВСУ, движущимся в сторону лесопарковой зоны. Российские военные применяют стрелковое оружие: снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы – пишет Газета.ru.

По данным Минобороны РФ, формирование ВСУ, пользуясь поддержкой бронетехники, предприняло контратаку, чтобы отбить опорный пункт.

ВС РФ удалось пресечь действия противника.

«В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены 2 бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее обозреватель Дэниел Депетрис в своей статье для Newsweek заявил, что западные страны стали пересматривать позицию по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий.

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Фото: mil.ru
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