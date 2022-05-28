СМИ: Германия, Италия и Франция стали пересматривать свою позицию по Украине

Западные страны стали пересматривать позицию по Украине в пользу скорейшего завершения боевых действий. Об этом пишет обозреватель Дэниел Депетрис в своей статье для Newsweek.

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Эксперт отмечает, что ранее Германия, Италия и Франция, как и США, Великобритания и Прибалтика, выступали за «стратегическое поражение» РФ. Однако теперь Берлин, Рим и Париж озабочены «как можно более скорым завершением боевых действий на Украине».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — заключил Депетрис.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗападУкраина
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