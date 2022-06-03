Стало известно о гибели на Украине наёмника из Франции
3 июня 202211:37
Наёмник из Франции, который сражался на стороне украинских вооруженных сил, убит в районе Харькова. Информацию об этом распространила радиостанция Europe 1.
По предварительным данным, гражданин Франции вёл боевые действия в составе международного легиона. Он был смертельно ранен при артиллерийском ударе.
По информации Europe 1, это первый случай гибели французских наемников на Украине с начала специальной военной операции РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru