Минобороны РФ заявило об уничтожении более 600 националистов под Одессой

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 16 июля ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников

По его словам, в результате было ликвидировано свыше 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наёмников.

Он также добавил, что ещё свыше 320 националистов были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.

Ранее Конашенков заявил, что на фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНаемникиМинобороны РФИгорь Конашенков
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