Минобороны РФ заявило об уничтожении более 600 националистов под Одессой

По его словам, в результате было ликвидировано свыше 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наёмников.

Он также добавил, что ещё свыше 320 националистов были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.

Ранее Конашенков заявил, что на фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс, пишут «Известия».