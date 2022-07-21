Минобороны РФ заявило об уничтожении более 600 националистов под Одессой
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что 16 июля ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области, сообщает пресс-служба военного ведомства.
По его словам, в результате было ликвидировано свыше 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наёмников.
Он также добавил, что ещё свыше 320 националистов были уничтожены в результате удара по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве.
Ранее Конашенков заявил, что на фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс, пишут «Известия».
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