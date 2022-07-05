Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине сократилось количество иностранных наёмников, а также сотрудников частных военных компаний, сообщает пресс-служба Минобороны.

RTL: Второй с начала боевых действий французский наемник погиб на Украине

В ходе селекторного совещания он уточнил, что за последние 10 дней были уничтожены 170 наёмников, ещё 99 отказались от участия в боевых действиях и выехали с территории Украины.

По его словам, это произошло в результате успешного наступления Вооружённых сил РФ и подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении высокоточным оружием пункта временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияУкраинаМинобороны РФСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры