Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников

В ходе селекторного совещания он уточнил, что за последние 10 дней были уничтожены 170 наёмников, ещё 99 отказались от участия в боевых действиях и выехали с территории Украины.

По его словам, это произошло в результате успешного наступления Вооружённых сил РФ и подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении высокоточным оружием пункта временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины, сообщает RT.

