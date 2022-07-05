Шойгу заявил, что за десять дней на Украине были уничтожены 170 наёмников
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Украине сократилось количество иностранных наёмников, а также сотрудников частных военных компаний, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе селекторного совещания он уточнил, что за последние 10 дней были уничтожены 170 наёмников, ещё 99 отказались от участия в боевых действиях и выехали с территории Украины.
По его словам, это произошло в результате успешного наступления Вооружённых сил РФ и подразделений Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении высокоточным оружием пункта временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины, сообщает RT.
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