По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ составили до 370 бойцов убитыми и ранеными, а также 17 единиц бронетехники. Также уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня американского производства, станция радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны также отчиталось о поражении резервов 12 бригад ВСУ в 16 населенных пунктах Сумской области.

