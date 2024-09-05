Минобороны РФ заявило об ударах по семи бригадам ВСУ на курском направлении

Подразделения российской армии на курском направлении нанесли огневое поражение семи украинским бригадам, одновременно отбито четыре атаки Вооруженных сил Украины. Такие данные за сутки опубликовало министерство обороны РФ.

Российские войска применяли авиацию и артиллерию. Атаки ВСУ пресечены в районе населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное. Кроме того, отбиты атаки в направлении Борки, Камышевка и Марьевка.

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По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ составили до 370 бойцов убитыми и ранеными, а также 17 единиц бронетехники. Также уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня американского производства, станция радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны также отчиталось о поражении резервов 12 бригад ВСУ в 16 населенных пунктах Сумской области.

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ФОТО: РИА Новости
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