Минобороны РФ заявило об освобождении Парасковиевки в ДНР

В ведомстве указали, что они действовали во взаимодействии с подразделениями ВДВ и при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Отмечается, что за сутки на данном направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 115 военнослужащих, а также боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, были уничтожены две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе наступления к северо-востоку от Купянска полностью освободили от подразделений ВСУ село Гряниковка, сообщает RT.

