Минобороны РФ заявило об освобождении Парасковиевки в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов в ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении освободили населённый пункт Парасковиевка Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что они действовали во взаимодействии с подразделениями ВДВ и при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
Отмечается, что за сутки на данном направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 115 военнослужащих, а также боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Кроме того, были уничтожены две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска в ходе наступления к северо-востоку от Купянска полностью освободили от подразделений ВСУ село Гряниковка, сообщает RT.
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