Минобороны РФ заявило о возвращении 107 военных из украинского плена

В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Офис Зеленского сообщил о новом обмене пленными

В сообщении говорится, что в плену им грозила смертельная опасность, в настоящее время освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», - добавили в ведомстве.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, чтос Украиной был проведён новый обмен пленными по формуле 107 на 107, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: скриншот видео
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