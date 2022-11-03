Минобороны РФ заявило о возвращении 107 военных из украинского плена

В сообщении говорится, что в плену им грозила смертельная опасность, в настоящее время освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», - добавили в ведомстве.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, чтос Украиной был проведён новый обмен пленными по формуле 107 на 107, сообщает журнал «Профиль».

