Минобороны РФ заявило о трех сбитых украинских беспилотниках

В сообщении говорится, что около 13:00 мск 25 сентября были сбиты три БПЛА.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря», - уточнили в военном ведомстве.

Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8 в ДНР, а также 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».