Минобороны РФ заявило о трех сбитых украинских беспилотниках
Российские средства ПВО пресекли попытку украинских сил совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по объектам на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что около 13:00 мск 25 сентября были сбиты три БПЛА.
«Два украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Белгородской областью и один над акваторией Чёрного моря», - уточнили в военном ведомстве.
Ранее российская система противовоздушной обороны сбила украинский военный вертолет Ми-8 в ДНР, а также 15 беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru