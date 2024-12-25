Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергосистеме Украины
Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что целями стали объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, для удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе по цехам, в которых производились беспилотники, а также по скоплениям иностранных легионов на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хакасии разрешили усыплять бездомных собак
- Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане
- СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник
- Носовую часть танкера «Волгонефть-239» обнаружили на дне Черного моря
- Лавров: Россию не устроит перемирие на Украине
- СМИ: Льгов в Курской области обстреляли при помощи РСЗО HIMARS
- Четыре человека погибли в Льгове в Курской области при обстреле ВСУ
- СК РФ возбудил уголовное дело об авиакатастрофе в Актау
- Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергосистеме Украины
- Суд в ДНР заочно приговорил к 24 годам командира «Азова» Прокопенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru