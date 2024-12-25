Минобороны РФ заявило о массированном ударе по энергосистеме Украины

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.


В ведомстве указали, что целями стали объекты, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса, для удара использовались высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе по цехам, в которых производились беспилотники, а также по скоплениям иностранных легионов на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРакетный УдарУкраинаМинобороны РФ

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