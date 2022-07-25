Минобороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию с гексаном в Славянске

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев планирует подорвать на масложировом комбинате в Славянске ёмкости с токсичным веществом гексаном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По его словам, токсичное облако, которое образуется в результате взрыва, накроет все жилые районы города и близлежащие сёла, погибнут десятки тысяч мирных граждан и солдат ВСУ. Затем украинская сторона обвинит Россию и Донецкую народную Республику (ДНР) в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам.

Мизинцев пояснил, что при вдыхании гексан поражает лёгкие и периферическую нервную систему, вызывает угнетение центральной нервной системы, а также онемение ног и раздражение глаз.

«Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи», — подчеркнул генерал-полковник.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские спецслужбы готовят провокацию в Одесской области с целью обвинить Вооружённые силы России в применении химического оружия против мирного населения.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ВСУДНРСлавянскПровокацияМинобороны РФ
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