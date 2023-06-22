Минобороны РФ: США изменили тактику военно-биологических программ

Он отметил, что функции заказчика военно-биологических программ в Центральноазиатском регионе были переданы гражданским профильным организациям. По словам Кириллова, их работы будут контролироваться Военно-морскими силами США.

Кроме того, Кириллов сообщил, что Пентагон планирует скоро перенести незавершенные на Украине программы в другие государства постсоветского пространства и страны Восточной Европы.

Ранее Игорь Кириллов сообщал, что военно-биологические исследования Соединенных Штатов позволяют создавать искусственные очаги особо опасных инфекций. Тогда он отмечал, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы провести международное расследование военно-биологической деятельности США, сообщает «Радиоточка НСН».

