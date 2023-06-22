Минобороны РФ: США изменили тактику военно-биологических программ
Администрация Соединенных Штатов поменяла тактику биологических исследований двойного назначения. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что функции заказчика военно-биологических программ в Центральноазиатском регионе были переданы гражданским профильным организациям. По словам Кириллова, их работы будут контролироваться Военно-морскими силами США.
Кроме того, Кириллов сообщил, что Пентагон планирует скоро перенести незавершенные на Украине программы в другие государства постсоветского пространства и страны Восточной Европы.
Ранее Игорь Кириллов сообщал, что военно-биологические исследования Соединенных Штатов позволяют создавать искусственные очаги особо опасных инфекций. Тогда он отмечал, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы провести международное расследование военно-биологической деятельности США, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru