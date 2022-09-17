Минобороны РФ: ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Правдино

Украинские бойцы намеревались совершить прорыв на девяти танках и 16 боевых бронированных машинах 28-й механизированной бригады, сообщает Минобороны РФ, пишет Газета.ru.

«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боя российского БТР-82А и используемого ВСУ американского БТР M113 в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

