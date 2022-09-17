Минобороны РФ: ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Правдино

По сведениям Министерства обороны России, ВС РФ пресекли попытку украинских военных начать наступление в районе населенного пункта Правдино Херсонской области.

Разведчик ВС РФ рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ

Украинские бойцы намеревались совершить прорыв на девяти танках и 16 боевых бронированных машинах 28-й механизированной бригады, сообщает Минобороны РФ, пишет Газета.ru.

«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боя российского БТР-82А и используемого ВСУ американского БТР M113 в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаТанкиВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры