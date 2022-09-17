Минобороны РФ: ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Правдино
По сведениям Министерства обороны России, ВС РФ пресекли попытку украинских военных начать наступление в районе населенного пункта Правдино Херсонской области.
Украинские бойцы намеревались совершить прорыв на девяти танках и 16 боевых бронированных машинах 28-й механизированной бригады, сообщает Минобороны РФ, пишет Газета.ru.
«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении военного ведомства.
Министерство обороны РФ обнародовало кадры боя российского БТР-82А и используемого ВСУ американского БТР M113 в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+58 305 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+49 962 / сут.
- Мэр Донецка: В городе погибли четыре человека после обстрела ВСУ
- Минобороны РФ: ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в Правдино
- Киргизия заявила о прекращении обстрелов территории со стороны Таджикистана
- Пора повзрослеть. В России призывают прекратить «бряцать» ядерным оружием
- Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- Разведчик ВС РФ рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ
- Стремоусов рассказал о нежелании украинских военных из российского плена вернуться в ряды ВСУ
- Таджикистан заявил об обстреле погранзаставы в Исфаре со стороны Киргизии
- Гладков сообщил о новом обстреле села в Белгородской области
- В России госпитализировали 4 216 человек с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru