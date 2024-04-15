Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
Вооружённые силы РФ впервые уничтожили в зоне спецоперации украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара». Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.
В сообщении уточнили, что станция была уничтожена на авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы.
Кроме того, российскими войсками были поражены САУ М109 Paladin производства США, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубица М102 производства США.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили на Донецком направлении склад боеприпасов и укрытия ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru