Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»

Вооружённые силы РФ впервые уничтожили в зоне спецоперации украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара». Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Украинские войска потеряли до 210 военных на купянском направлении

В сообщении уточнили, что станция была уничтожена на авдеевском направлении в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, российскими войсками были поражены САУ М109 Paladin производства США, САУ «Акация», САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубица М102 производства США.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южной группировки войск уничтожили на Донецком направлении склад боеприпасов и укрытия ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУМинобороны РФСпецоперация

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